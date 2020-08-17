SMS от МЧС. Пензенцев предупредили о грозе

ГУ МЧС по Пензенской области через SMS-рассылку предупреждает жителей региона о непогоде в ближайшие часы.

Согласно сообщению, в ближайшие три часа в регионе ожидается гроза.

Во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. Жителям региона также напоминают, что связаться с МЧС в экстренной ситуации можно по номерам 01 и 101.