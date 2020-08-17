Областной педагогический форум пройдет в режиме онлайн

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20 августа в Пензе начнет свою работу областной педагогический форум (18+), сообщили в пресс-службе регионального минобра.
Он носит название «Системное развитие регионального образования: реалии и новые возможности в Пензенской области» и пройдет с 20 по 31 августа.
С 20 по 24 августа участников ждут цифровой марафон, мастер-классы, работа дискуссионных площадок. Кроме того, на протяжении всего времени будет работать цифровая выставка «Достижения и перспективы развития региональной системы образования».
Форум предполагает работу онлайн, а итоги работы секций подведут 25 августа в 11:00 на пленарном заседании в ККЗ «Пенза».