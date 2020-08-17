В пензенском локомотивном депо погиб мужчина

По сообщению пресс-службы региональной транспортной прокуратуры, в пензенском локомотивном депо произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.

Так, 15 августа во время ремонта в депо загорелся двигатель локомотива на высоте 10 метров. Одни из работников, проявив инициативу, попытался ликвидировать пожар. С огнетушителем в руках он направился к очагу возгорания по металлической балке, но сорвался и упал. От полученных травм слесарь скончался на месте.

На сегодняшний день, по поручению Приволжской транспортной прокуратуры, проводится проверка по факту случившегося.