В пензенском локомотивном депо погиб мужчина

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По сообщению пресс-службы региональной транспортной прокуратуры, в пензенском локомотивном депо произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.
Так, 15 августа во время ремонта в депо загорелся двигатель локомотива на высоте 10 метров. Одни из работников, проявив инициативу, попытался ликвидировать пожар. С огнетушителем в руках он направился к очагу возгорания по металлической балке, но сорвался и упал. От полученных травм слесарь скончался на месте.
На сегодняшний день, по поручению Приволжской транспортной прокуратуры, проводится проверка по факту случившегося.