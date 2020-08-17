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17.08.2020г.
«Мы можем погибнуть». Жители дома на ул. Красной опасаются за жизнь из-за стройки

«Мы можем погибнуть». Жители дома на ул. Красной опасаются за жизнь из-за стройки

Пн, 17.08.20 15:26
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В редакцию информагентства обратились жители дома №29 по улице Красной. Они сообщили о том, что по соседству строится новая пятиэтажка, которая доставляет им множество неудобств. Пензенцы возмущены появлением забора, который перегородил проезд к их жилищу с одной стороны.

Корреспондент информагентства отправился на место, чтобы пообщаться с жителями и посмотреть, как выглядит стройка.

Старший по дому Виктор Паршин считает, что второй проезд необходим, так как во дворе слишком узко, крупным машинам, в том числе «скорой», негде развернуться.

«Они заехать могут, а выехать - нет. И грузовики не могут развернуться. Я вот себе вызывал специальную машину для инвалидов, водитель не подогнал транспорт к подъезду по этой причине. В администрацию обратились, они сделали вывод, что все в порядке, все законно», - сказал пенсионер.

Мужчина предоставил ответ из администрации города от 2016 года. В документе сказано, что земельный участок являлся предметом договора купли-продажи от 12 ноября 2008 года, заключенным между мэрией и юридическим лицом. Он находится в долевой собственности физических лиц.

«Разрешенное использование земельного участка – для размещения административно-жилого (недостроенного) здания», - говорится в ответе за подписью экс-заместителя главы администрации города Ирины Ширшиной.

Жительница дома Елена Шаврова считает, что поставленный забор угрожает здоровью собственников квартир.

«Несколько дней назад вызвали «скорую», она не смогла проехать. Пока водитель искал, как подобраться к дому, мужчина умер. Из-за этого забора никакая спецтехника заехать к нам не может. Если что-то произойдет, мы можем погибнуть. В нашем доме много маленьких детей, которым вызывают педиатра, много пожилых», - рассказала она.

Елена Шаврова уточнила, что местные жители разговаривали с застройщиком, просили его подвинуть забор, но ничего добиться они, по ее словам, так и не смогли.

«Стройка идет с ноября прошлого года. Мы обращались в администрацию Первомайского района, прокуратуру, МЧС, но решить проблему не удалось. У нас 64 сантиметра угла дома по кадастровому плану принадлежат почему-то застройщику, а там живут люди в приватизированных квартирах. Получается, что продали территорию вместе с людьми», - возмутилась женщина.

Старший по дому предоставил план, на котором видно, как территория пересекается с частью строения.

Как оказалось, стройка мешает не только жителям дома №29, но и собственникам квартир в доме №31.

«Все материалы, техника расположены под нашими окнами. Мусорные баки, которые находились между домами, перенесли к историческому зданию на ул. Чкалова, 56А, памятнику культуры, который превращен уже сам в помойку. Строители раскопали котлован, а там течет подземная река, рабочие откачали воду, а она снова появилась, никто не подумал об этом. В результате они смогли пока возвести только часть паркинга, каждую ночь с ноября 2019 года они насосами откачивают воду», - рассказала жительница дома №31 Лариса Новикова.

Местный житель Николай Инюшкин считает, что строительство дома по соседству и установка забора впритык к дому – грубое нарушение градоустройства.

«Чтобы идти выбрасывать мусор, нужно обойти весь дом, это чрезвычайно усложнило жизнь. Ликвидация забора необходима. Дом должен иметь заезд и выезд. Большая просьба к руководству города - решить эту проблему как можно быстрее. Забор в начале стройки был подальше, а теперь его сдвинули», - отметил он.

Чтобы разобраться в ситуации и получить пояснения по озвученным жильцами претензиям, корреспондент информагентства пытался связаться с застройщиком. Однако общаться там отказались, ответив, что «никакие комментарии мы давать не будем». «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в мэрию и Госжилстройтехинспекцию.

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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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