В России признали незаконным движение АУЕ*

По сообщению РИА «Новости» , Верховный суд признал популярную среди молодежи субкультуру АУЕ* («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией.

Так, причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.

Судом было установлено, что АУЕ* является «хорошо структурированной и управляемой организацией», участники которой причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

Как отметили в Генрокуратуре, такое решение позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и «способствовать оздоровлению общества». С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов.

*экстремистская организация, запрещенная в России.