В России признали незаконным движение АУЕ*

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По сообщению РИА «Новости», Верховный суд признал популярную среди молодежи субкультуру АУЕ* («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией.
Так, причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
Судом было установлено, что АУЕ* является «хорошо структурированной и управляемой организацией», участники которой причастны в том числе к организации массовых беспорядков.
Как отметили в Генрокуратуре, такое решение позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и «способствовать оздоровлению общества». С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов.
*экстремистская организация, запрещенная в России.