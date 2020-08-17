В Пензенской области стало больше случаев Covid-19 на 100 тыс. человек

Пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщила последние данные по количеству выявленных случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей Пензенской области.

Отмечается, что этот показатель вырос за прошедшую неделю с 523,7 до 549,8. Таким образом, регион занимает шестое место по распространению инфекции среди регионов ПФО.

На 17 августа в Пензенской области - 7 348 выявленных случаев коронавируса, успешно справились с инфекцией 6 982 человека, за весь период пандемии в регионе скончались 97.

Тройка лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. жителей в Приволжском федеральном округе на этой неделе не изменилась: на первом месте по-прежнему - Ульяновская область с показателем 867,3, далее - Нижегородская область, 798,4, и Республика Мордовия – 621,6. Самый низкий показатель сохраняется в Татарстане - 156,9 на 100 тыс. человек.

По России средний показатель количества заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения на этой неделе составляет 631,8, по ПФО – 394,4.