В больницы Пензы поступила первая партия аппаратов ИВЛ

В Пензенскую область поступила первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В медицинских учреждениях региона приняли 32 аппарата ИВЛ. Это оборудование необходимо для лечения больных коронавирусной инфекцией.

В областную больницу имени Н. Н. Бурденко доставили 17 единиц медтехники, в клиническую больницу №4 – 7, в областной центр специализированных видов медицинской помощи - 3, в госпиталь ветеранов войн - 5. До середины сентября в регион поступит еще 145 аппаратов ИВЛ. Оборудование было приобретено за счет средств федерального бюджета.