Марта Серебрякова подарила премьеры песен жителям Спутника

Выступлением исполнительницы народных песен Марты Серебряковой продолжилась в Спутнике акция «Лето в городе», которая вот уже месяц каждые выходные дарит пришедшим на фонтанную площадь возможность насладиться живым исполнением артистов «Пензаконцерта».

Живущая в Спутнике Марта Серебрякова отметила, что ей приятно выступить на любимой площадке спустя несколько месяцев отсутствия концертной деятельности из-за режима ограничений, связанных с пандемией.

Специально к этому дню артистка подготовила особую программу. Большинство песен звучало впервые.

«Сегодня звучали премьеры. Это песни, написанные для меня композиторами Александром Серебряковым, Александром Бардиным и многими другими. Я надеюсь, что они остались в сердцах наших жителей и гостей», — поделилась Марта.

Акция «Лето в городе» (0+) продолжается. Кто из музыкальных гостей выступит на фонтанной площади в Спутнике следующим, можно узнать заранее на сайте penza-sputnik.ru.