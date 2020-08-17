Марта Серебрякова подарила премьеры песен жителям Спутника

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Выступлением исполнительницы народных песен Марты Серебряковой продолжилась в Спутнике акция «Лето в городе», которая вот уже месяц каждые выходные дарит пришедшим на фонтанную площадь возможность насладиться живым исполнением артистов «Пензаконцерта».
Живущая в Спутнике Марта Серебрякова отметила, что ей приятно выступить на любимой площадке спустя несколько месяцев отсутствия концертной деятельности из-за режима ограничений, связанных с пандемией.
Специально к этому дню артистка подготовила особую программу. Большинство песен звучало впервые.
«Сегодня звучали премьеры. Это песни, написанные для меня композиторами Александром Серебряковым, Александром Бардиным и многими другими. Я надеюсь, что они остались в сердцах наших жителей и гостей», — поделилась Марта.
Акция «Лето в городе» (0+) продолжается. Кто из музыкальных гостей выступит на фонтанной площади в Спутнике следующим, можно узнать заранее на сайте penza-sputnik.ru.