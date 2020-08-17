«Дамате» построила лабораторию для контроля качества и безопасности продукции

«Дамате» построила собственную ветеринарно-диагностическую лабораторию в Пензенской области для контроля за качеством и безопасностью продукции.

Объект расположен в Нижнеломовском районе в непосредственной близости от завода по убою и переработке индейки. Компания инвестировала в создание лаборатории 110 миллионов рублей.

Среди основных задач лаборатории – контроль качества и безопасности продукции, производственной среды, проверка используемого сырья. На основе полученных данных специалисты получат возможность мониторить и анализировать эпизоотическую ситуацию, своевременно реагировать на отклонения, не прибегая к помощи сторонних организаций.

Совместная работа лаборатории, отдела качества и производственной ветеринарно-санитарной службы «Дамате» позволит выстроить оперативный сквозной мониторинг от «яйца до прилавка».

17 августа в ходе рабочего визита в район губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил готовность лаборатории, отметил высокий уровень проделанной работы и технической оснащенности объекта. По мнению главы региона, учреждение готово к открытию и работе в полном объеме.

Технический запуск объекта состоялся в начале апреля 2020 года. В настоящее время лаборатория функционирует в тестовом режиме, проходят пуско-наладочные работы и настройка оборудования. Официально лаборатория начнет проводить исследования после получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии. Сейчас проходит процедура оформления необходимых документов. Специалисты планируют приступить к проведению полноценных исследований в сентябре 2020 года.

В арсенале лаборатории «Дамате» - 113 единиц современного высокопроизводительного оборудования для молекулярной микробиологии, приборы и анализаторы с автоматизированными системами пробоподготовки. При этом 70% установленного оборудования представлено ведущими международными компаниями - производителями лабораторного оборудования, приборов и комплектующих к ним. Новое оборудование позволяет проводить более 300 различных видов исследований.

Лаборатория состоит из 32 функциональных кабинетов, соответствующих международным стандартам. Для соблюдения санитарных норм помещения разделены на «грязную», «чистую», «чистейшую» зоны, материальные и персональные потоки полностью разделены. Поточность лаборатории позволяет работать одновременно с материалами разных матриц и противоположного биологического статуса (заразный, не заразный), не разводя исследования во времени.

Штат лаборатории укомплектован и состоит из 12 специалистов, среди них ветеринарные врачи, инженеры-микробиологи, лаборанты и санитары. Сотрудники - жители Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей, Республики Мордовия.

Большинство сотрудников уже прошли первое обучение и получили профессиональный сертификат. В ближайшее время все работники получат дополнительное профильное образование и удостоверения государственного образца в специализированных государственных НИИ. Кроме того, «Дамате» отправит специалистов на курсы повышения квалификации, которые организуют ведущие международные производители оборудования, приборов и реактивов к ним.