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17.08.2020г.
«Дамате» построила лабораторию для контроля качества и безопасности продукции

«Дамате» построила лабораторию для контроля качества и безопасности продукции

Пн, 17.08.20 17:01
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«Дамате» построила собственную ветеринарно-диагностическую лабораторию в Пензенской области для контроля за качеством и безопасностью продукции.

Объект расположен в Нижнеломовском районе в непосредственной близости от завода по убою и переработке индейки. Компания инвестировала в создание лаборатории 110 миллионов рублей.

Среди основных задач лаборатории – контроль качества и безопасности продукции, производственной среды, проверка используемого сырья. На основе полученных данных специалисты получат возможность мониторить и анализировать эпизоотическую ситуацию, своевременно реагировать на отклонения, не прибегая к помощи сторонних организаций.

Совместная работа лаборатории, отдела качества и производственной ветеринарно-санитарной службы «Дамате» позволит выстроить оперативный сквозной мониторинг от «яйца до прилавка».

17 августа в ходе рабочего визита в район губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проверил готовность лаборатории, отметил высокий уровень проделанной работы и технической оснащенности объекта. По мнению главы региона, учреждение готово к открытию и работе в полном объеме.

Технический запуск объекта состоялся в начале апреля 2020 года. В настоящее время лаборатория функционирует в тестовом режиме, проходят пуско-наладочные работы и настройка оборудования. Официально лаборатория начнет проводить исследования после получения санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии. Сейчас проходит процедура оформления необходимых документов. Специалисты планируют приступить к проведению полноценных исследований в сентябре 2020 года.

В арсенале лаборатории «Дамате» - 113 единиц современного высокопроизводительного оборудования для молекулярной микробиологии, приборы и анализаторы с автоматизированными системами пробоподготовки. При этом 70% установленного оборудования представлено ведущими международными компаниями - производителями лабораторного оборудования, приборов и комплектующих к ним. Новое оборудование позволяет проводить более 300 различных видов исследований.

Лаборатория состоит из 32 функциональных кабинетов, соответствующих международным стандартам. Для соблюдения санитарных норм помещения разделены на «грязную», «чистую», «чистейшую» зоны, материальные и персональные потоки полностью разделены. Поточность лаборатории позволяет работать одновременно с материалами разных матриц и противоположного биологического статуса (заразный, не заразный), не разводя исследования во времени.

Штат лаборатории укомплектован и состоит из 12 специалистов, среди них ветеринарные врачи, инженеры-микробиологи, лаборанты и санитары. Сотрудники - жители Пензенской, Саратовской и Тамбовской областей, Республики Мордовия.

Большинство сотрудников уже прошли первое обучение и получили профессиональный сертификат. В ближайшее время все работники получат дополнительное профильное образование и удостоверения государственного образца в специализированных государственных НИИ. Кроме того, «Дамате» отправит специалистов на курсы повышения квалификации, которые организуют ведущие международные производители оборудования, приборов и реактивов к ним.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Дамате"
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14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
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28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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20.07.2020 07:29
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17.07.2020 07:30
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