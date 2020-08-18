Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов

Истории о том, как мошенники обманывают людей, к сожалению, стали звучать все чаще. Аферисты придумывают новые способы вымогательства денег, а инновации облегчают их криминальный промысел. Так, одной из жертв стала пензенский журналист Ирина Милюкова. Она рассказала корреспонденту информагентства о том, как мошенникам удалось выманить у нее 200 тысяч рублей.

По словам девушки, которая находится в декрете и воспитывает двоих детей, 13 августа около двух часов дня ей позвонил незнакомец. Он сказал, что работает в департаменте безопасности одного известного банка.

«Номер был московский. Парень поздоровался, обратившись ко мне по имени-отчеству. Он сообщил, что звонит уточнить, действительно ли я брала кредит. Получив отрицательный ответ, молодой человек сказал, что третьи лица оформили кредит с помощью моего паспорта в Краснодаре, и для отмены операции мне нужно зайти в личный кабинет в приложении. Там мне следовало взять еще один кредит, чтобы аннулировать предыдущий. У меня возникли сомнения, потому что якобы взятый на мое имя кредит не отображался на экране, но звонивший заверил, что операцию заморозили, поэтому я не могу ее увидеть», - вспоминает Ирина.

Она добавила, что мошенников было двое – они переключали звонок друг на друга. Незнакомцы убедили девушку взять кредит на 200 тыс. рублей. Когда она сказала собеседникам, что хочет пойти в банк, чтобы разобраться, они сослались на пандемию коронавируса, выразив беспокойство за ее здоровье.

Ирина отметила, что злоумышленники задавали ей вопросы, но если бы это звонил настоящий сотрудник банка, то ответы на них он бы знал сам. Среди них были следующие: «Брали ли вы до этого кредиты?», «Есть ли у вас зарплатная карта?», «Сообщите номер вашей карты».

«Я не придала этому особого значения. Паника началась, когда мне нужно было перевести эти деньги якобы банку назад. Парни сказали, что средства нужно вернуть на номера партнера, чтобы не платить комиссию 350 рублей с каждой операции. Всего таких номеров было четыре. Я помню, что в течение получала я занималась переводом – операций было немало. После первого я засомневалась, захотела положить трубку и позвонить в банк или мужу, но они «подсели на уши», так что у меня даже не было времени как следует все взвесить. Точнее, мысли появлялись, но я не смогла вовремя их реализовать.

Кстати говоря, было ощущение, что мне действительно звонили из банка – я слышала шум, похожий на тот, что обычно бывает в колл-центре. Когда все деньги были переведены, мне сказали, что в течение часа от банка придет SMS о закрытии кредита», - рассказала журналист.

После произошедшего она обратила внимание на то, что все номера, на которые были осуществлены переводы – разные. Позвонив на один из них, она убедилась, что попалась на удочку мошенников – телефон оказался недоступным.

«После этого я позвонила в банк. Единственное, что можно было сделать – заблокировать карту. Я немедленно обратилась в полицию. В участке следом за мной стояли два человека с аналогичной ситуацией. Один из них – молодой адекватный парень – перевел мошенникам 700 тыс. рублей», - добавила Ирина.

По ее словам, аферисты удачно подобрали момент: девушка находилась дома одна, без детей. Она уточнила, что звонившие вывернули ситуацию так, якобы она должна банку деньги.

«Муж сказал, что на меня это непохоже. Действительно, мне настолько присели «на уши», что сделали все моими руками. Это очень тонкая психология, я не думала, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации. В полиции мне сказали, что шанс раскрыть это преступление есть, но он минимален. Мне также интересно, почему банк очень быстро одобрил кредит, а никто из сотрудников не позвонил мне уточнить, действительно ли я совершаю операцию?

Я разместила в своем Instagram‑аккаунте пост о случившемся, чтобы как можно больше людей узнали эту историю и были бдительными», - резюмировала журналист.

Возникает логичный вопрос: «Как взрослые адекватные люди ведутся на уловки аферистов и добровольно переводят им свои деньги?».

Ответить на него можно по-разному, но сути это не изменит.

Пензенцам напоминают, что не нужно перечислять деньги незнакомцам, а также слепо верить предложениям о высоком заработке с помощью биржевых торгов или спортивных событий. Кроме того, нельзя верить звонкам с сообщениями о подозрительных действиях с картой и делиться с ними своими личными данными. Так действуют только мошенники.

Прежде, чем принять решение, следует посоветоваться с близкими и посмотреть отзывы в интернете на подобные финансовые схемы.