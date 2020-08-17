В Белинском районе водитель «ВАЗа» задавил двух дорожников

17 августа на трассе «Тамбов-Пенза» произошло ДПТ, в результате которого побили два человека.

По сообщению пресс-службы УГИБДД по Пензенской области, в Белинском районе водитель автомобиля «ВАЗ-21093» сбил упаковку бордюрного камня и наехал на двух рабочих, которые выполняли ремонт дороги.

В результате аварии двое молодых людей 26 и 24 лет скончались на месте от полученных травм, водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту гибели рабочих проводится проверка.

Сотрудники Госавтоиспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть осторожными и внимательными при совершении маневров, чтобы не допустить трагедии.