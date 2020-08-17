В Белинском районе водитель «ВАЗа» задавил двух дорожников

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17 августа на трассе «Тамбов-Пенза» произошло ДПТ, в результате которого побили два человека.
По сообщению пресс-службы УГИБДД по Пензенской области, в Белинском районе водитель автомобиля «ВАЗ-21093» сбил упаковку бордюрного камня и наехал на двух рабочих, которые выполняли ремонт дороги.
В результате аварии двое молодых людей 26 и 24 лет скончались на месте от полученных травм, водитель получил травмы и был госпитализирован. По факту гибели рабочих проводится проверка.
Сотрудники Госавтоиспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть осторожными и внимательными при совершении маневров, чтобы не допустить трагедии.