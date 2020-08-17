Дима Билан выплыл в открытое море в пиджаке и брюках

Певец Дима Билан поделился с фанатами фото со своего отдыха в Instagram‑аккаунте. Подписчики неоднозначно отреагировали на пост.

Звезда позирует на яхте, оголив торс. Мужчина выбрал для снимка не самый подходящий наряд – классический пиджак и брюки, чем позабавил подписчиков.

«Боже мой, пиджак взял на море? Расслабься уже, на отдыхе можно и без позерства», «в такую погоду шортики бы одеть, а не пиджак», - написали пользователи.

Однако не все так категорично отнеслись к публикации, которая набрала более 20 500 лайков. Фанаты отметили, что снимок получился отличным, и пожелали певцу хорошего отдыха.