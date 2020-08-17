В Нижнем Ломове открылся виртуальный концертный зал

17 августа губернатор Иван Белозерцев принял участие в открытии виртуального концертного зала В Нижнем Ломове в ходе рабочей поездки, сообщили в пресс-центре правительства Пензенской области.

Зал был создан в рамках реализации национального проекта «Культура» и расположился в местном доме культуры. Он оснащен современным оборудованием, которое позволит принимать трансляции с любых отдаленных площадок.

На реализацию проекта ушло 5,7 млн рублей средств федерального бюджета. На эти деньги были закуплены и установлены экран, видеопроектор и акустическая система, которые позволят как воспроизводить записи, так и принимать прямые эфиры.

Иван Белозерцев подчеркнул важность создания условий для культурного развития жителей малых городов.

«Проект, который мы сегодня представляем – новый виртуальный концертные зал, – создан при поддержке президента РФ, имеет хорошую перспективу. И раз вы находитесь в этом зале, это говорит, что он уже начинает завоевывать ваши сердца. Я уверен, что в дальнейшем концертный зал будет востребован», - отметил он.