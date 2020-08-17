В Пензе в ДТП пострадали две девочки

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Одно из таких ДТП случилось на Севере. Там столкнулись японский кроссовер и отечественный ВАЗ. В легковушке, кроме двух маленьких девочек, ехали еще две женщины - 1987 и 1964 годов рождения. И водитель, и пассажиры отделались легкими травмами и после осмотра медиками были отпущены, сообщает телеканал «Экспресс».
«Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, проявлять дополнительную внимательность и избегать резких маневров при перестроении особенно, когда в салоне автомобиля находятся дети», - сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.
Видео предоставлено телеканалом.