В Пензе в ДТП пострадали две девочки

Во время школьных каникул увеличивается количество происшествий с участием несовершеннолетних. Так, в минувшие выходные в Пензе произошло несколько автомобильных аварий, в которых пострадали дети, к счастью, на этот раз, обошлось без жертв.

Одно из таких ДТП случилось на Севере. Там столкнулись японский кроссовер и отечественный ВАЗ. В легковушке, кроме двух маленьких девочек, ехали еще две женщины - 1987 и 1964 годов рождения. И водитель, и пассажиры отделались легкими травмами и после осмотра медиками были отпущены, сообщает телеканал «Экспресс».

«Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, проявлять дополнительную внимательность и избегать резких маневров при перестроении особенно, когда в салоне автомобиля находятся дети», - сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Видео предоставлено телеканалом.