На Соборной площади совершили богослужение в честь православного праздника

На Соборной площади 17 августа собрались верующие, чтобы принять участие в торжественном богослужении в честь одного из самых почитаемых среди пензенских православных праздника.

Для многих православных жителей Сурского края этот понедельник начался с праздничной молитвы в честь Пензенского образа Казанской иконы Божьей матери. Она является главной святыней области. Ее подарил царь Алексей Михайлович на основание Пензы в 1666 году. Считается, что именно эта святыня в 1717-м чудесным образом помогла справиться с нашествием кочевников. И по сей день бережет регион от бед.

«Эта икона очень знаменательная для нашей области, для нашего города, поскольку была благословлена в основание Пензы. Слава Богу, за все эти годы, более 355 лет, она сохранилась, как знак такого особого благоволения Бога городу», - сказал митрополит Серафим.

С иконой связано много чудесных историй. Люди молились перед ней об излечении от болезней, прекращении гонений и спасении. Праздничное богослужение в 2020-м прошло на Соборной площади Пензы. Провести его здесь решили из соображений безопасности. Митрофановский храм, где хранится святыня, слишком мал, чтобы вместить все духовенство и прихожан, принимающих участие в торжествах. К тому же, для некоторых верующих — это возможность рассмотреть поближе главный храм региона.

Сейчас в соборе строители завершают внутренние работы. И как только отделка будет полностью завершена, Пензенский образ Казанской иконы Божьей матери займет здесь свое место, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.