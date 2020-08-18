Эксперты оценили, когда восстановится выездной туризм

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили о том, что даже после возобновления авиаперелетов между нашим государством и зарубежными странами спрос на выездном рынке восстановится не раньше весны 2021 года.

Эксперты считают, что в ближайшие полгода россияне будут выбирать преимущественно поездки по своей стране или в соседние государства.

«Говорить о зарубежном спросе на осень и зиму сложно, так как большинство стран по-прежнему закрыты для россиян. Но даже в случае возобновления авиарейсов туроператоры не ждут активных продаж. О восстановлении, по их словам, можно будет говорить не раньше весны 2021 года», — цитирует РИА Новости слова представителей РСТ.

Напомним, Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Также разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. С 10 августа также возобновились рейсы в турецкие Анталью, Бодрум и Даламан. Кроме того, с 15 августа разрешены полеты в Швейцарию.