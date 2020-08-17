В пензенском правительстве появятся новые люди

В кадровом резерве правительства Пензенской области в скором времени произойдут изменения, там появятся новые люди.

Поручение о проведении соответствующего конкурса дал губернатор Иван Белозерцев. По мнению главы региона, их свежие идеи помогут решать задачи в разных отраслях и проблемные вопросы более эффективно. 17 человек уже приняли участие в отборе.

«Я изучала законодательство, готовилась к тестам. Но к собеседованию, мне кажется, подготовиться невозможно, потому что не знаешь, чего вообще ждать и какие вопросы будут», - поделилась участница конкурса управленческих кадров Маргарита Гололобова.

Помимо индивидуального собеседования кандидаты в кадровый резерв прошли тестирование. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте регионального правительства в пятницу, 21 августа, сообщает телеканал «Экспресс».