Пензенским школьникам показали работу кинологов на вокзале

У пензенских школьников продолжаются каникулы, которые в этом году проходят в особом режиме. Однако даже в таких условиях педагоги стараются сделать отдых своих воспитанников интересным.

Свободное время дети проводят, в основном, в пришкольных лагерях. Там для них организуют различные экскурсии, в том числе на вокзал «Пенза-1».

Напоминают ребятам и о правилах передвижения по железнодорожным путям - делать это можно только в специально оборудованных местах. После осмотра территории дети возвращаются на вокзал. Здесь их уже ждут представители кинологической службы.

«Наша задача заключается в предотвращении незаконного оборота оружия, наркотиков, взрывчатых веществ. Ежедневно мы осуществляем профилактические мероприятия на территории железнодорожного вокзала, на всей прилегающей территории, осмотр прибывающих и убывающих поездов. Это делается для поиска бесхозных сумок, коробок или еще чего-то, всего, что может оказаться подозрительным и нести угрозу», - рассказал младший инспектор-кинолог Пензенского линейного отдела на транспорте Азат Шаяхметов.

Вместе со своим пушистым напарником Азат Шаяхметов ежедневно осматривает и поезда. Школьники же после знакомства с железнодорожным вокзалом и его сотрудниками с полным багажом впечатлений отправились в свой лагерь, где для них до конца лета организуют еще ни одну экскурсию, сообщает телеканал «Экспресс».