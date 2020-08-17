В Заре планируют построить новую детскую площадку

17 августа на личном приеме граждан, который провел глава города Владимир Мутовкин, обсудили организацию современных зон отдыха для юных пензенцев.

Сразу несколько человек обратились к Владимиру Мутовкину с просьбой обустроить у них во дворах детские площадки. В том числе и жители домов на улице Чаадаева.

«Двор у нас позволяет, есть место. Мы были бы очень рады, если бы такая площадочка у нас была», - сказала жительница дома на ул. Чаадаева Ольга Чистякова.

«Давайте посмотрим, как там размежевана территория, как проходит граница. Дальше будем смотреть нормативные возможности и средства», - ответил глава города.

Новую детскую площадку хотят построить и в четвертом микрорайоне поселка Заря. В ремонт местные жители готовы вложить собственные средства. Но для начала там тоже нужно отмежевать землю, на которой располагается существующая зона отдыха для ребятишек. Кстати, в выходные дни на ней собирается до полусотни мальчишек и девчонок, сообщает телеканал «Экспресс».