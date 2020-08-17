В Пензе на пр. Победы иномарка влетела в забор

Пензенец поделился в сети фото ДТП на проспекте Победы.

На фото видно, что синяя иномарка врезалась в ограждение между двумя полосами движения. Сотрудников ГИБДД на месте аварии пока нет.

В комментариях к посту предположили, что причиной случившегося могло стать нарушение правил дорожного движения.

«Похоже, что переезжал дорогу в неположенном месте и застрял», - предположил один из подписчиков.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными за рулем и не нарушать правила, чтобы избежать аварии.