В Пензе на пр. Победы иномарка влетела в забор

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Пензенец поделился в сети фото ДТП на проспекте Победы.
На фото видно, что синяя иномарка врезалась в ограждение между двумя полосами движения. Сотрудников ГИБДД на месте аварии пока нет.
В комментариях к посту предположили, что причиной случившегося могло стать нарушение правил дорожного движения.
«Похоже, что переезжал дорогу в неположенном месте и застрял», - предположил один из подписчиков.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными за рулем и не нарушать правила, чтобы избежать аварии.