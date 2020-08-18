В Пензе появятся вытрезвители

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Самоизоляция сильно ударила по здоровью людей, злоупотребляющих спиртным. По статистике регионального минздрава, за этот период смертность от алкоголя выросла более чем в два раза. Поэтому в очередной раз встал вопрос о возрождении вытрезвителей. Раньше в Пензе их было четыре, теперь ни одного.
О необходимости создать в нашем регионе вытрезвитель, заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании с главами районов. Заниматься этим будут специалисты министерства здравоохранения, а также труда, социальной защиты и демографии. Кстати, людям там не только будут оказывать медицинскую помощь, но и помогать в поиске работы.
«Нужно, чтобы человека, который постоянно употребляет спиртные напитки и оказался на улице, доставляли в этот центр и занимались с ним, чтобы привели его в чувства, чтобы он мог соображать, пришел в себя, а потом уже госпитализировать в лечебное учреждение», - сказал глава региона.
Кстати, создавать такие учреждения в Пензе будут, опираясь на опыт других регионов. Так, глава региона поручил собрать рабочую группу для поездки в Казань, где успешно действует система вытрезвителей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.