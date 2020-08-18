В Пензе появятся вытрезвители

Спустя 10 лет в Пензе могут вновь появиться вытрезвители. О необходимости их создания говорили 17 августа на совещании в региональном правительстве. Попытку восстановить такие учреждения в городе уже предпринимали в 2017 году, однако, тогда реализовать идею не удалось.

Самоизоляция сильно ударила по здоровью людей, злоупотребляющих спиртным. По статистике регионального минздрава, за этот период смертность от алкоголя выросла более чем в два раза. Поэтому в очередной раз встал вопрос о возрождении вытрезвителей. Раньше в Пензе их было четыре, теперь ни одного.

О необходимости создать в нашем регионе вытрезвитель, заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании с главами районов. Заниматься этим будут специалисты министерства здравоохранения, а также труда, социальной защиты и демографии. Кстати, людям там не только будут оказывать медицинскую помощь, но и помогать в поиске работы.

«Нужно, чтобы человека, который постоянно употребляет спиртные напитки и оказался на улице, доставляли в этот центр и занимались с ним, чтобы привели его в чувства, чтобы он мог соображать, пришел в себя, а потом уже госпитализировать в лечебное учреждение», - сказал глава региона.

Кстати, создавать такие учреждения в Пензе будут, опираясь на опыт других регионов. Так, глава региона поручил собрать рабочую группу для поездки в Казань, где успешно действует система вытрезвителей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.