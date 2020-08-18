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18.08.2020г.
Годовщина «Экспресса». Корреспондент телеканала Александр Маркеев

Годовщина «Экспресса». Корреспондент телеканала Александр Маркеев

Вт, 18.08.20 01:59
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Телеканал «Экспресс» продолжает знакомить с сотрудниками, которые составляют костяк нашего медиахолдинга, созданного ровно год назад. Герой следующего сюжета на телевидение попал вопреки советам близких, которые не считали журналистику серьезным занятием. Но за 10 лет работы он доказал себе и другим, что сделал правильный выбор.

На «Экспресс» корреспондент, ведущий информационной программы «События» (16+) Александр Маркеев пришел в 2010 году. На тот момент он учился на четвертом курсе экономического факультета, хотя о журналистике мечтал со школы. Родственники уговорили найти профессию посерьезней. Но со временем давняя мечта все же взяла верх. Появление Александра совпало с кастингом на телепроект «Свидание с ТВ», который будущий репортер прошел с успехом.

«У меня было небольшое преимущество перед ними в том, что у меня было несколько заготовленных текстов, которые я писал перед приходом на свой личный кастинг. Редакторы почитали, сказали, что в принципе, у меня есть какие-то журналистские задатки», - поделился Александр Маркеев.

С тех пор корреспондент начал, что называется, набивать руку, ездил на съемки, писал новостные репортажи, а спустя пять лет впервые появился в кадре в студии. Сначала вел спортивный блок, а потом стал ведущим информационной программы «События». Коллеги говорят, что Александр - настоящая опора информационной службы и всего медиахолдинга. Всегда готов помочь делом или советом, дать ценный урок.

«Когда я только пришла работать, у него был опыт, как у меня сейчас. И тогда он с высоты учил стажеров, в том числе и меня. Самое главное, что он мне сказал, что лень и журналистика - два понятия несовместимых. Журналист никогда не должен работать не в полную силу. Он меня научил забывать про лень и трудиться во всю», - рассказала корреспондент информационной службы медиахолдинга «Экспресс» Анжелика Пальцева.

«С Александром я впервые столкнулась, когда он замещал шеф-редактора. Меня поразило: такой молодой человек, но он ответственный, мне было с ним легко, я на него полагалась. Это было не случайно, потому что он действительно делает свое дело очень хорошо», - сказала заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева.

Сейчас Александр пробует свои силы в качестве продюсера информационной службы. И в тоже время мечтает о масштабном спортивном телевизионном проекте. Так, говорит наш коллега, получится объединить два главных увлечения в жизни: телевидение и спорт, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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13.07.2020 08:29
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
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27.07.2020 07:31
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24.07.2020 14:20
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17.07.2020 06:25
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16.07.2020 08:25
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16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
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