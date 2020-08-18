Годовщина «Экспресса». Корреспондент телеканала Александр Маркеев

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На «Экспресс» корреспондент, ведущий информационной программы «События» (16+) Александр Маркеев пришел в 2010 году. На тот момент он учился на четвертом курсе экономического факультета, хотя о журналистике мечтал со школы. Родственники уговорили найти профессию посерьезней. Но со временем давняя мечта все же взяла верх. Появление Александра совпало с кастингом на телепроект «Свидание с ТВ», который будущий репортер прошел с успехом.
«У меня было небольшое преимущество перед ними в том, что у меня было несколько заготовленных текстов, которые я писал перед приходом на свой личный кастинг. Редакторы почитали, сказали, что в принципе, у меня есть какие-то журналистские задатки», - поделился Александр Маркеев.
С тех пор корреспондент начал, что называется, набивать руку, ездил на съемки, писал новостные репортажи, а спустя пять лет впервые появился в кадре в студии. Сначала вел спортивный блок, а потом стал ведущим информационной программы «События». Коллеги говорят, что Александр - настоящая опора информационной службы и всего медиахолдинга. Всегда готов помочь делом или советом, дать ценный урок.
«Когда я только пришла работать, у него был опыт, как у меня сейчас. И тогда он с высоты учил стажеров, в том числе и меня. Самое главное, что он мне сказал, что лень и журналистика - два понятия несовместимых. Журналист никогда не должен работать не в полную силу. Он меня научил забывать про лень и трудиться во всю», - рассказала корреспондент информационной службы медиахолдинга «Экспресс» Анжелика Пальцева.
«С Александром я впервые столкнулась, когда он замещал шеф-редактора. Меня поразило: такой молодой человек, но он ответственный, мне было с ним легко, я на него полагалась. Это было не случайно, потому что он действительно делает свое дело очень хорошо», - сказала заместитель генерального директора медиахолдинга «Экспресс» Людмила Коломыцева.
Сейчас Александр пробует свои силы в качестве продюсера информационной службы. И в тоже время мечтает о масштабном спортивном телевизионном проекте. Так, говорит наш коллега, получится объединить два главных увлечения в жизни: телевидение и спорт, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.