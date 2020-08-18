В Пензе впервые прошли состязания по плаванию в открытой воде

Представители 15 регионов страны прибыли в Пензу для участия в Кубке России по плаванию на открытой воде. Такой крупный турнир в данной дисциплине наш регион принимал впервые.

Участников Кубка России по плаванию на открытой воде Пенза встретила прохладной погодой. Однако спортсменов это практически не беспокоило. Они привыкли выступать в самых разных условиях. К тому же, для них куда важнее температура в реке, а она оказалась теплее, чем воздуха.

«Они все готовы к этой воде. Тем более, 19 градусов - это нормальная рабочая вода. Раньше у нас были перегибы - и в 14 градусов плавали, и в 15 чемпионат России проводили», - отметил и.о. главного тренера сборной России по плаванию на открытой воде Сергей Бурков.

Первыми на старт вышли мужчины. Следом за ними в борьбу за медали вступили и женщины. Всего - 82 человека. И тех, и других ждал пятикилометровый заплыв - самая короткая дистанция в плавании на открытой воде. Такой турнир в нашем регионе прошел впервые. Правда успехами в данной дисциплине пензенские спортсмены пока похвастаться не могут. Более того, среди участников Кубка страны вообще не оказалось представителей Сурского края. Однако специалисты рассчитывают, что состязания дадут толчок к развитию этого вида спорта в области.

«Представители федерации уже говорят, что место идеальное и можно претендовать на проведение крупных соревнований, в том числе и международных. Это первые соревнования после пандемии и для нас очень важно провести их на самом высоком уровне», - подчеркнул министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

В итоге лучшим среди мужчин удалось преодолеть дистанцию за 59 минут. Лидеры женского заплыва оказались на финише спустя один час пять минут после старта. Самые важные соревнования ждут атлетов через месяц. В Краснодарском крае пройдет чемпионат России, по результатам которого будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате и первенстве Европы, мира и отборочном турнире к Олимпийским играм, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.