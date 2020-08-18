В Городищенском районе в огне пострадал мужчина

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, 17 августа около 22:30 в деревне Александровка на ул. Полевой загорелся частный дом. В результате пожара здание площадью 70 кв. м. и надворные постройки в 60 кв. м. сгорели полностью. Также в огне пострадал 62-летний хозяин дома.

С пламенем боролись 15 спасателей с помощью четырех спецмашин.

Пензенцев просят не оставлять без присмотра включенными бытовые приборы и плиты. Кроме того, необходимо следить за исправностью проводки, чтобы избежать трагедии.