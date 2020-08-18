Пензенец избил полицейского после пьяных покатушек на тракторе - СКР

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21-летнего пензенца обвиняют в управлении трактором в пьяном виде и избиении полицейского.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, парень, которого в 2018 году лишили водительского удостоверения за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, днем 9 мая напился в Шемышейском районе и сел за руль трактора. Транспорт принадлежал его родственнику. Во время движения его остановили полицейские. Они предложили молодому человеку пройти медосвидетельствование, а пензенец попытался убежать.
Один из инспекторов ДПС догнал беглеца. Последний несколько раз ударил правоохранителя в грудь. Действия дебошира пресекли полицейские.
Вину парень признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.