Пензенца осудили за гибель щенка

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В Пензе осудили 39-летнего жителя областного центра за жестокое обращение с животным.
Пензенец пояснил, что 30 апреля решил завести питомца и взял со стройки в селе Ухтинка беспородного щенка. 2 мая пьяный горожанин вернулся в квартиру на ул. Луначарского и увидел, что питомец погрыз новую мебель и обувь. Мужчина разозлился, схватил малыша, вышел с ним на балкон. После этого он размахивал им за пределами балкона, а затем выбросил с 9 этажа.
Из-за полученных травм щенок скончался. Злоумышленник признал свою вину. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, его осудили на 200 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.