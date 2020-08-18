Пензенца осудили за гибель щенка

Пензенец пояснил, что 30 апреля решил завести питомца и взял со стройки в селе Ухтинка беспородного щенка. 2 мая пьяный горожанин вернулся в квартиру на ул. Луначарского и увидел, что питомец погрыз новую мебель и обувь. Мужчина разозлился, схватил малыша, вышел с ним на балкон. После этого он размахивал им за пределами балкона, а затем выбросил с 9 этажа.

Из-за полученных травм щенок скончался. Злоумышленник признал свою вину. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, его осудили на 200 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.