Еще один житель Пензенской области умер от Covid-19

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По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 67-летней женщины. Пациентка страдала от нескольких хронических заболеваний, но причиной смерти все же стал Covid-19, осложненный пневмонией.
Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 27 августа. Жителей просят не забывать про маски, социальную дистанцию и гигиену.