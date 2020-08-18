Еще один житель Пензенской области умер от Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина рассказала об еще одном жителе региона, который погиб от коронавируса.

По ее словам, врачи зарегистрировали смерть 67-летней женщины. Пациентка страдала от нескольких хронических заболеваний, но причиной смерти все же стал Covid-19, осложненный пневмонией.

Напомним, Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений, режим повышенной готовности продлен до 27 августа. Жителей просят не забывать про маски, социальную дистанцию и гигиену.