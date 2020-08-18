Covid-19. Специалисты проверили готовность школ к учебному году

Эксперты выяснили, что школам будет сложно выполнить все требования Роспотребнадзора к началу нового учебного года, сообщают «Известия».

Отмечается, что безопасность в учебных заведениях планируется обеспечивать за счет сокращения контактов — учеников почти не будут выпускать из кабинетов, а в начальной школе даже обеды планируется организовать в классах.

Считается, что в учебных заведениях не удастся соблюсти социальную дистанцию. Кроме того, не все школы пока получили деньги на средства индивидуальной защиты и антисептики, отметил депутат Госдумы Олег Смолин. Возможно, школы смогут проводить уроки в разное время, но тогда получится не очень комфортное расписание. Разделение учеников для соблюдения дистанции, по мнению парламентария, также невозможно.

В Минпросвящения отметили, что маски станут обязательными только для работников столовых, вопрос по учителям каждый регион будет решать сам. Несмотря на сложности, пока большинство школ готовятся к возобновлению учебного процесса в очном формате.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, серьезных препятствий для возвращения детей в школы нет.