Из больниц Пензенской области выписались 66 пациентов с Covid-19

Стало известно число выписавшихся за прошедшие сутки пензенцев, которые победили коронавирусную инфекцию.

Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Согласно ее сообщению, 66 человек переболели Covid-19 и выписались из больниц региона. Таким образом, общее количество выздоровевших пензенцев за время пандемии составило 7048 пациентов.

Напомним, режим самоизоляции в регионе сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки по возвращению домой.