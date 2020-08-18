Из больниц Пензенской области выписались 66 пациентов с Covid-19

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Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.
Согласно ее сообщению, 66 человек переболели Covid-19 и выписались из больниц региона. Таким образом, общее количество выздоровевших пензенцев за время пандемии составило 7048 пациентов.
Напомним, режим самоизоляции в регионе сохраняется для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Рекомендуется носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки по возвращению домой.