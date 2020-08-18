Жительница Ниижнеломовского района пожаловалась губернатору на плохую дорогу

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки в Нижнеломовский район провел прием жителей.

Так, к главе региона обратились за помощью по вопросу ремонта автодороги «Нижний Ломов – с. Н-Шуструй». Из-за плохого покрытия предприниматели отказываются привозить в село продукты питания, по этой же причине сотрудники скорой помощи не могут быстро добраться до пациентов.

Как пояснил глава Нижнеломовского района, проектно-сметная документация на автотранспортный объект имеется.

«Протяженность пути составляет более 17 км. Чтобы отремонтировать, средства нужны большие, поэтому делать будем поэтапно», - пояснил губернатор.

Он поручил включить указанную автомобильную дорогу в перечень объектов, подлежащих ремонту. Работы должны начаться в следующем году.

Житель районного центра попросил включить дополнительные остановки на маршруте «Нижний Ломов – Пенза». Речь шла о пензенских учреждениях здравоохранения, до которых нижнеломовцы хотели бы добираться без пересадок.

Иван Белозерцев распорядился проработать данный вопрос, о результатах доложить. Также он принял обращения по вопросам, касающимся функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и обеспечения жильем детей-сирот. Все заявители получат официальные ответы в установленный законом срок, пояснили в пресс-центре облправительства.