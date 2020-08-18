В Кузнецке появится виртуальный концертный зал

Так, в министерстве культуры РФ подвели итоги конкурсного отбора субъектов страны на предоставление трансфертов из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в 2021-2022 годах.

По результатам конкурсного отбора, в число победителей вошел Кузнецкий музыкальный колледж, где в 2022 году появится такой зал.

В пресс-службе регионального минкульта пояснили, что в 2021 году виртуальные залы построят в 47 регионах, в 2022-м – в 52. Они появится в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.

Ранее виртуальный концертный зал появился в Нижнем Ломове.