В Кузнецке появится виртуальный концертный зал

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В городе Кузнецке Пензенской области создадут виртуальный концертный зал.
Так, в министерстве культуры РФ подвели итоги конкурсного отбора субъектов страны на предоставление трансфертов из федерального бюджета на создание виртуальных концертных залов в 2021-2022 годах.
По результатам конкурсного отбора, в число победителей вошел Кузнецкий музыкальный колледж, где в 2022 году появится такой зал.
В пресс-службе регионального минкульта пояснили, что в 2021 году виртуальные залы построят в 47 регионах, в 2022-м – в 52. Они появится в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.
Ранее виртуальный концертный зал появился в Нижнем Ломове.