В Пензе освоили почти половину денег, выделенных на реализацию нацпроектов

В Пензе на заседании комиссии Гордумы обсудили успехи в реализации проектов и программ, финансируемых из федерального, областного и городского бюджетов, сообщили в пресс-службе мэрии.





17 августа заместитель главы администрации города Герман Дорофеев доложил, что общий объем средств, которые планируют потратить на реализацию пяти нацпроектов в Пензе, составит 14,09 млрд рублей. 3,1 млрд из этой суммы – федеральные средства, 6,46 млрд – областные и 4,53 – из городского бюджета. За полгода из этих денег освоено 43,57%, что составляет 6,14 млрд рублей.

Так, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Заводском районе ведется строительство двух домов для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Сюда планируют расселить 3450 человек. Кроме того, в рамках этого проекта реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», по которой сейчас реконструируют фонтан в центре Пензы.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пензе реконструируют Бакунинский мост, строят дорогу между микрорайонами Заря и Нефтянник и ремонтируют 58 объектов внутри города. По итогам работ планируют привести в порядок 66% городских дорог.

Согласно проекту «Демография», в Пензе запланировано строительство новых корпусов детских садов. Так, уже строится новое здание в Заре и разработана документация для сада на ул. Антонова.

По нацпроекту «Образование» в этом году была построена школа на 1100 мест в Арбековской заставе, а в рамках проекта «Культура» в детские школы искусств закупают музыкальные инструменты и оборудование.