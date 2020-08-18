Еще более полусотни пензенцев заболели коронавирусом

В настоящее время в регионе зарегистрировано 7 399 случаев заражения, из них новых - 51. При этом уже 7 048 пациентов вылечились, 98 скончались.

В целом по России число зараженных увеличилось на 4 748 человек и составило 932 493. При этом выздоровели 742 628 пациентов, умерли 15 872 больных.

Для снижения рисков заражения пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты.