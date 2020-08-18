Телеканал «Экспресс» приобрел четкость в сети вещания «Ростелекома»

Жители Пензенской области могут смотреть «Экспресс» в HD-формате. Это произошло благодаря тому, что «Ростелеком» начал вещание телеканала в видеосервисе Wink.

«Прежде чем заменить стандартную версию трансляции на формат высокой четкости, специалисты компании провели тестирование вещания в нашей сети. Мы довольны результатом и надеемся, что зрители с большим удовольствием будут смотреть телепрограммы», - отметил директор пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

«Недавно медиахолдингу «Экспресс» исполнился год. Мы рады, что ко дню рождения нам удалось выйти на новый уровень вещания телеканала в сети региональных операторов связи. Теперь наши зрители могут смотреть новостные, авторские и аналитические программы в лучшем качестве. Я благодарен «Ростелекому» за оперативное решение всех технических вопросов, связанных с переходом на HD- стандарт трансляции», - сказал генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Виктор Рубцов.

«ТВ-Экспресс» – круглосуточный и обязательный для распространения операторами связи региональный телеканал, который транслируется на кнопке № 21.

Пензенским пользователям видеосервиса Wink от «Ростелекома» доступна функция «Управление просмотром». Телезрители имеют возможность ставить передачи на паузу, перематывать эфир, смотреть пропущенные выпуски из архива и записывать видеоконтент в собственное облачное хранилище. Абоненты могут активировать бесплатную опцию «Мультискрин», чтобы любимые телепередачи и фильмы были доступны не только по телевизору, но и на мобильных устройствах.