Врач сообщила о вреде яблок для здоровья и фигуры

Врач-эндокринолог Залина Гусова считает, что яблоки опасны для людей с ожирением и сахарным диабетом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«На самом деле яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением», — пояснила Залина Гусова.

Медик уточнила, что одно небольшое яблоко по калорийности можно сравнить с куском хлеба толщиной в сантиметр. Кроме того, в косточках фрукта помимо полезного йода содержится синильная кислота. Специалисты настоятельно советуют не есть больше двух-трех косточек в день.

Но все же полезных свойств у этих фруктов больше, чем вредных. В них много железа, которое необходимо для кроветворения, поддержания достаточного количества эритроцитов, которые переносят кислород. Также яблоки — это отличное средство для профилактики гипоксии. В их кожуре содержатся вещества, которые обладают противовоспалительным средством, улучшают пищеварение и положительно влияют на кожу, ногти и волосы.