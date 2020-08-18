Врач сообщила о вреде яблок для здоровья и фигуры

Array ( [temp] => +19 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
Врач-эндокринолог Залина Гусова считает, что яблоки опасны для людей с ожирением и сахарным диабетом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.
«На самом деле яблоки — это достаточно калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, которая, проходя оборот через печень, превращается в сахарозу. Так что избыточное потребление яблок нежелательно для людей с сахарным диабетом и с ожирением», — пояснила Залина Гусова.
Медик уточнила, что одно небольшое яблоко по калорийности можно сравнить с куском хлеба толщиной в сантиметр. Кроме того, в косточках фрукта помимо полезного йода содержится синильная кислота. Специалисты настоятельно советуют не есть больше двух-трех косточек в день.
Но все же полезных свойств у этих фруктов больше, чем вредных. В них много железа, которое необходимо для кроветворения, поддержания достаточного количества эритроцитов, которые переносят кислород. Также яблоки — это отличное средство для профилактики гипоксии. В их кожуре содержатся вещества, которые обладают противовоспалительным средством, улучшают пищеварение и положительно влияют на кожу, ногти и волосы.