В центре Пензы столкнулись машина ДПС и еще два автомобиля

По словам очевидца, на перекрестке ул. Чкалова и Куйбышева столкнулись три машины. Фото инцидента были сделаны около 11:30. Судя по кадрам, участниками аварии стали машина ДПС, отечественная легковушка и «ГАЗель». У второго авто пострадала задняя часть, на асфальте видно мелкие детали транспорта.

Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.