В центре Пензы столкнулись машина ДПС и еще два автомобиля

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В Пензе 18 августа произошло ДТП. В группе соцсети «ВКонтакте» сообщили подробности случившегося.
По словам очевидца, на перекрестке ул. Чкалова и Куйбышева столкнулись три машины. Фото инцидента были сделаны около 11:30. Судя по кадрам, участниками аварии стали машина ДПС, отечественная легковушка и «ГАЗель». У второго авто пострадала задняя часть, на асфальте видно мелкие детали транспорта.
Официальной информации о случившемся нет, о наличии пострадавших ничего неизвестно.
Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.