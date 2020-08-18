print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +19
    [weatherType] => облачно с прояснениями
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png
)
Погода
облачно с прояснениями
+19 оС
12:28
18.08.2020г.
От Little Big требуют 12 млн рублей за плагиат

От Little Big требуют 12 млн рублей за плагиат

Вт, 18.08.20 12:11
Просмотров: 105

Сооснователь коллектива Hard Bass School Валь Толетов обвинил известную группу Little Big в плагиате. Он подал на музыкантов в суд с требованием выплатить ему 12 миллионов рублей, сообщает телеканал «360».

По словам Валя Толетова, Little Big взяла для своей песни Pop On The Top басс-дорожку из трека «Раз-раз-раз, это хардбасс».

«Обратите внимание на бас. Бас срезан с этой композиции. Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — сказал музыкант в интервью на YouTube-канале «Здесь настоящие люди».

Валь Толетов намерен получить от известной группы 12 миллионов рублей за плагиат. Такую немаленькую сумму он объяснил тем, что сделать собственное программное обеспечение для треков всегда стоит дорого. Кроме того, его достаточно сложно создать.

Музыкальный эксперт Ярослав Парамонов отметил, что дело о плагиате действительно могут завести, но доказать свою правоту будет сложно, а суды займут длительное время.

Источник фотографии: скриншот - https://youtu.be/L_dWvTCdDQ4
Читайте также:
В центре Пензы столкнулись машина ДПС и еще два автомобиля
11:59
Врач сообщила о вреде яблок для здоровья и фигуры
11:31
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12
В Пензе «Пойменную дубраву» намерены объявить памятником природы
14.08.2020 12:53
В Пензе ищут виновных в загрязнении Суры нефтепродуктами
13.08.2020 16:20
В СНТ Бессоновского района разгорелся скандал из-за нового председателя
13.08.2020 16:06
Революция материнства: пензенский педиатр развеивает мифы о родительстве в соцсетях
13.08.2020 07:15
В чем сила, сестра? Монологи пензенских феминисток
07.08.2020 03:40
«Мы отмечаем день рождения, нам исполнился год» - Виктор Рубцов о медиахолдинге «Экспресс»
05.08.2020 14:55
Пензенские библиотекари выступили против отдельных помещений для изданий 18+
04.08.2020 08:33
Спасли от гибели: в Пензенской области отреставрировали дом-келью святого старца Иоанна
03.08.2020 18:02
Футболисты «Зенита-2005» вышли на первую после пандемии тренировку в +36
02.08.2020 09:44
Выпускной-2020. Кто и как готовит школьников к празднику
31.07.2020 17:02
В Пензе на улице Кижеватова установили новые светофоры
31.07.2020 13:41
В Пензе решается судьба памятника истории и культуры XIX века
30.07.2020 17:36
«Царское варенье» из крыжовника по рецепту жены Брежнева. Мастер-класс
30.07.2020 03:01
Врач из Пензы о выборе профессии: Я исполнила мечту своего деда
28.07.2020 07:30
Фермер из Мокшана рассказал, как с нуля наладил производство картофеля
27.07.2020 07:31
Cберечь то, что осталось. Как «Том Сойер фест» возвращает Пензе историю
24.07.2020 14:20
Надежда на совесть: о чем следует помнить заказчику при совершении госзакупок
22.07.2020 07:30
Как выжить в лесу. Мастер-класс от поисковика для «Пенза-Пресс»
20.07.2020 07:29
Особняк в историческом центре Пензы ждет реставрация. Эксклюзив
17.07.2020 07:30
«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Пензячки лишились возможности родить в перинатальном центре Заречного
15.07.2020 10:07
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс