От Little Big требуют 12 млн рублей за плагиат

Сооснователь коллектива Hard Bass School Валь Толетов обвинил известную группу Little Big в плагиате. Он подал на музыкантов в суд с требованием выплатить ему 12 миллионов рублей, сообщает телеканал «360».

По словам Валя Толетова, Little Big взяла для своей песни Pop On The Top басс-дорожку из трека «Раз-раз-раз, это хардбасс».

«Обратите внимание на бас. Бас срезан с этой композиции. Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», — сказал музыкант в интервью на YouTube-канале «Здесь настоящие люди».

Валь Толетов намерен получить от известной группы 12 миллионов рублей за плагиат. Такую немаленькую сумму он объяснил тем, что сделать собственное программное обеспечение для треков всегда стоит дорого. Кроме того, его достаточно сложно создать.

Музыкальный эксперт Ярослав Парамонов отметил, что дело о плагиате действительно могут завести, но доказать свою правоту будет сложно, а суды займут длительное время.