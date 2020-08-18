Коронавирус обнаружили у 100-летнего пензенца

По ее словам, 35 новых пациентов выявили в Пензе, семь – в Пензенском районе, в Шемышейском районе заболевание обнаружили у пятерых человек и в Лунинском – у четырех.

Всего за сутки выявили коронавирус у 51 человека. Среди них нет детей, одному пациенту 100 лет.

«Находится под наблюдением 3438 человек, сняты с него – 27079. В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовали 60402 человека, а в лабораториях лечебной сети - 156221 человек», - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, в регионе действует режим ограничений для тех, кому больше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Чтобы избежать заражения необходимо помнить о гигиене и социальной дистанции.



