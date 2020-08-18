В Заречном водитель сбил пешехода и уехал с места аварии - соцсети

В Сети рассказали о ДТП, произошедшем в Пензенской области. По словам автора поста, автомобилист сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии.

Сообщение о происшествии появилось вечером 17 августа. Девушка рассказала, что пострадавший, ее отец, получил травмы и был госпитализирован.

«Он жив, но будет сложная операция на правое плечо. Плюс ушибы, ссадины. Удар был сильный, улетела даже обувь», - рассказала она.

Девушка уточнила, что авария произошла в Заречном на пешеходном переходе от музея М.Ю. Лермонтова к монтажной проходной. Водитель, по ее словам, оставил место ДТП.

Автор поста просит очевидцев передать информацию о случившемся в правоохранительные органы. Официальных данных нет.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что оставление места ДТП – серьезное нарушение, за которое может грозить тюремный срок. Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, чтобы избежать аварии.