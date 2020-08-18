Онлайн-брифинг с Еленой Аксеновой по актуальным вопросам

В среду, 26 августа, в ИА «Пенза-Пресс» с 11 до 12 часов состоится онлайн-брифинг (0+) с директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Еленой Аксеновой на тему: «Оказание медицинской помощи в условиях пандемии».

В рамках брифинга Елена Александровна ответит на вопросы, касающиеся особенностей оказания медпомощи в амбулаторных условиях и госпитализации, а также об информационном сопровождении застрахованных лиц в период пандемии Covid-19.

Вопросы принимаются заранее и в день проведения брифинга на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru.