Пензенцу из Казахстана отправили наркотики в капсулах для похудения

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в бандероли находились 804 капсулы для похудения. По заключению экспертов, в них нашли сильнодействующее вещество наркотического действия весом более 250 граммов.

Таким образом, пензенец совершил контрабанду. По данному факту возбудили уголовное дело.