Пензенцу из Казахстана отправили наркотики в капсулах для похудения

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Сотрудники Саратовской таможни изъяли нелегальную посылку, которую отправили из Республики Казахстан в Пензу.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в бандероли находились 804 капсулы для похудения. По заключению экспертов, в них нашли сильнодействующее вещество наркотического действия весом более 250 граммов.
Таким образом, пензенец совершил контрабанду. По данному факту возбудили уголовное дело.