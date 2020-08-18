Пензенские прокуроры наши нарушения в содержании животных в экокомплексе

Прокуратура выявила нарушения в содержании животных в экокомплексе в Пензенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В питомнике содержится более 500 животных, в том числе олени, верблюды, зебу, страусы и другие более мелкие виды. Посетители могут общаться с ними на специальной площадке, однако правила безопасности этого процесса были нарушены: у вольеров нет необходимых барьеров, а конструкция некоторых из них допускает контакт животного и человека в не предназначенном для этого месте.

Кроме того, условия содержания животных не соответствуют нормам закона – нет журнала уборки и наблюдения за питомцами, не оборудован специализированный ветпункт и отсутствует санитарно-карантинная зона.

По итогам проверки прокурор внес представлении об устранении нарушений владельцу комплекса.