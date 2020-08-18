В Пензе обсудили развитие станкоинструментальной промышленности

Array ( [temp] => +20 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
18 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в заседании совета директоров Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент».
О мероприятии сообщили в пресс-центре облправительства. Перед началом заседания глава региона осмотрел производственные площади ООО «Станкомашстрой».
«У пензенского станкостроения большие перспективы для дальнейшего развития. Мы гордимся тем, что станкостроение в России возрождается именно с земли пензенской», - отметил Иван Белозерцев.
Участники мероприятия обсудили, на какую государственную поддержку может рассчитывать станкостроительная отрасль, запуск и локализацию производства узлов и комплектующих изделий металлообрабатывающих станков.