В Пензе обсудили развитие станкоинструментальной промышленности

О мероприятии сообщили в пресс-центре облправительства. Перед началом заседания глава региона осмотрел производственные площади ООО «Станкомашстрой».

«У пензенского станкостроения большие перспективы для дальнейшего развития. Мы гордимся тем, что станкостроение в России возрождается именно с земли пензенской», - отметил Иван Белозерцев.

Участники мероприятия обсудили, на какую государственную поддержку может рассчитывать станкостроительная отрасль, запуск и локализацию производства узлов и комплектующих изделий металлообрабатывающих станков.