Известны подробности ДТП в Пензе с участием фуры и велосипедиста

В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, которая произошла в областном центре.

По данным ведомства, 17 августа около 8:25 на ул. 40 Лет Октября водитель фуры сбил 71-летнего велосипедиста. Пенсионера госпитализировали.

По данному факту проводят проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать трагедии.