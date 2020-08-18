Известны подробности ДТП в Пензе с участием фуры и велосипедиста

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В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности аварии, которая произошла в областном центре.
По данным ведомства, 17 августа около 8:25 на ул. 40 Лет Октября водитель фуры сбил 71-летнего велосипедиста. Пенсионера госпитализировали.
По данному факту проводят проверку.
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть особенно внимательными и осторожными во время движения. Кроме того, водителям рекомендуют не выполнять резких маневров, чтобы избежать трагедии.