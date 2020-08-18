В Пензе названы компании, которые предоставят скидки по карте «Забота»

18 августа на оперативном совещании в мэрии Пензы рассказали о реализации программы поддержки населения, в рамках которой была выпущена социальная карата «Забота».

Карта предусматривает систему скидок на товары и услуги компаний-партнеров проекта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Начальник Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк сообщила, что на сегодняшний день более 350 компаний выразили желание поучаствовать в программе.

«Помимо торговых сетей по реализации продовольственных товаров партнерами проекта станут 43 аптеки, ветаптека, 7 медклиник и оптика сети «Фармация», сеть обувных магазинов, магазины сантехники «Сантрек», парикмахерские и ряд других предприятий», - пояснила Ольга Жовтяк.

Она добавила, что уже достигнута договоренность с сетью магазинов «Моя родня», аптеками «Фармация», «Городские аптеки», клинико-диагностическим центром «Медиклиник». Объекты, где будет действовать система скидок по карте, отметят специальным стикером.

Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил в ближайшее время провести тестирование системы и проинструктировать участников проекта.

«Важно, чтобы система была отлажена до момента выдачи карт жителям», - заявил он.

В настоящее время рабочая группа готовится к презентации проекта – разрабатывается механизм выдачи карт «Забота» и определяются точки, где пензенцы смогут их получить.

Напомним, возможность создания такой карты обсуждалась на встрече главы администрации Пензы с губернатором Иваном Белозерцевым.