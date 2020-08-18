Укравшая почти 300 тысяч бухгалтер из Нижнего Ломова посчитала приговор слишком суровым

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43-летнюю жительницу города Нижний Ломов Пензенской области осудили за мошенничество.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда, женщина работала в одной из компаний главным бухгалтером. С 22 июня 2015-го по 25 января 2017 года она ежемесячно незаконно начисляла себе зарплату и иные вознаграждения – за это время она похитила более 270 тыс. рублей.
Свою вину женщина не признала, однако суд установил виновность с учетом исследованных доказательств. Ее приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на два года. Гражданский иск о возмещении вреда был передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Горожанка не согласилась с приговором и подала апелляцию, которую оставили без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу 12 августа.