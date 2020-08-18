1005 юным пензенцам помогут собраться в школу

18 августа на совещании в администрации Пензы обсудили готовность городских школ к предстоящему учебному году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Начальник Управления образования Юрий Голодяев доложил, что все учреждения города прошли приемку и соответствуют требованиям безопасности.

Он добавил, что в некоторых школах продолжается плановый ремонт. В ряде учреждений он закончится к 1 сентября, в других он не повлияет на учебный процесс. Мэр Андрей Лузгин выразил готовность лично проконтролировать ход работ в некоторых школах.

Также чиновники обсудили реализацию акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой соцучреждения помогают подготовиться к началу учебного года детям из семей с тяжелым материальным положением. В 2020 году ее участниками станут 450 первоклашек и 555 ребят постарше.