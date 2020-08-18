В Пензенской области выздоровели 95% заболевших коронавирусом

Пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом предоставила актуальные данные количестве выздоровевших пациентов на территории Пензенской области.

Так, на 18 августа Covid-19 побороли 7048 жителей региона, в то время как общее количество выявленных случаев составляет 7399. Таким образом, доля выздоровевших от общего числа заболевших выросла за неделю с 89% до 95%.

По данному показателю Пензенская область лидирует среди регионов Приволжского Федерального округа (ПФО). На втором месте с показателем 88% сразу три региона – Республики Башкортостан и Марий Эл, а также Нижегородская область. В Удмуртской Республике доля выздоровевших от Covid-19 составляет 82%, это третий показатель.

Регионы с самой низкой долей выздоровевших на этой неделе – Ульяновская область, где 71% пациентов вылечились от коронавируса, в Пермском крае показатель снизился до 70%, в Саратовской области выздоровели 63 %.

По ПФО в целом доля выздоровевших достигла среднего показателя по стране и составляет 80%: за весь период 94210 человек благополучно справились с инфекцией.