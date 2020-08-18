В Пензенской области на 53% вырос объем счетов эскроу

В Пензенской области выросло количество счетов эскроу для расчета по договорам участия в долевом строительстве. В частности, за июнь этот показатель вырос на 55%, с 957 до 1 485, сообщает Центробанк.

По данным регулятора, растет и объем таких счетов. За месяц рост составил 885 млн рублей - 53%.

С начала введения таких счетов и по 1 июля размещено 2,6 млрд рублей. На начало июля с 89 счетов перечислено 184,7 млн рублей. Средняя ставка по кредитным договорам по Приволжскому федеральному округу на 1 июля составила 3,71%.

«На начало июля в Пензенской области присутствуют 24 уполномоченных банка, имеющих право открывать расчетные счета для застройщиков и счета эскроу для граждан», - сообщает пензенское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России.

Напомним, новый порядок долевого строительства действует с 1 июля 2019 года. Возведение идет за счет кредита или собственных средств застройщика. Средства дольщиков можно получить только после подписания акта о введении дома в эксплуатацию. До этого они хранятся на счетах эскроу.