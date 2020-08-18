В Богословке разбились две маршрутки и легковушка

В селе Богословка Пензенской области накануне случилось серьезное ДТП. В региональном управлении ГИБДД сообщили о случившемся.

Так, 17 августа около 4:35 на ул. Фабричной 72-летний водитель Skoda Fabia не справился с управлением и врезался в стоящий автобус «ЛУИДОР 225000» и автобус «ГАЗ А65R52».

В результате аварии водителя легковушки госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными и внимательными в совершении маневров на дороге.